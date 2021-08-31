Уфа, 31 августа, 2021, 10:30 — ИА Регнум. 302 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба главы региона.

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Сообщается, что в республике всего выявили 57 050 случаев заражения этой инфекцией, при этом справились с ней 51 811 человек, а 78 человек победили вирус в минувшие 24 часа.

Отмечается, что в регионе за сутки констатировали смерть 15 пациентов с COVID-19, всего в республике скончались 1116 таких пациентов.

Прививки от COVID-19 в Башкирии получили 1 154 353 человека, а завершили вакцинацию 994 345 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 30 августа в регионе за сутки выявили 304 новых носителей коронавируса.