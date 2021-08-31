Ростов-на-Дону, 31 августа, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Кемеровчанин Максим Неснов покинул пост директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Ростова-на-Дону. Его отставку принял сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

Временно исполнять обязанности руководителя доверено Роману Морозову. Он ранее занимал должность заместителя директора департамента ЖКХ и энергетики по вопросам экономики.

Кемеровчанин Неснов возглавил департамент ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону в июле 2020 года. Перед назначением на руководящую должность в администрации он работал гендиректором АО «Водоканал Ростова-на-Дону».