Москва, 31 августа, 2021, 10:29 — ИА Регнум. По состоянию на 1 июля 2021 года в России числится 59,22 млн автотранспортных средств. Об этом сообщает агентство «Автостат».

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Кроме того, на начало второго полугодия 2021 года в России было зарегистрировано 45,17 млн легковых автомобилей. Отмечается, что доля легковых машин составляет 76,3% от всех автотранспортных средств, зарегистрированных в России.

Число легких коммерческих автомобилей (сегмент LCV) составляет 4,19 млн экземпляров. Доля таких транспортных средств в России равна 7,1%.

Также в стране числится порядка 3,75 млн грузовых машин, доля которых равна 6,3%. Прицепов и полуприцепов, которые также относятся к транспортным средствам, числится 3,42 млн единиц (доля — 5,8%).

Кроме того, в России числится 2,28 млн мотоциклов (доля — 3,8%). По состоянию на 1 июля текущего года в России было зарегистрировано 0,7 млн автобусов, что составляет около 0,7% автопарка страны.

Напомним, за первое полугодие 2021 года в Россию было ввезено 175,7 тыс. новых автомобилей, что на 86% больше, чем в прошлом году.

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