Джакарта, 31 августа 2021, 10:24 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин надеется, что страна станет центром мировой мусульманской моды, сообщает Antara.
«Мы хотим, чтобы мусульманская мода была на переднем плане. Чтобы стать центром мировой мусульманской моды, нам необходимо продвижение, подобное тому, которое проводится на индонезийском фестивале мусульманской моды», — заявил вице-президент Индонезии.
Кроме того, фестивали мусульманской моды могут способствовать экономическому развитию.
Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что еще 85 индонезийских граждан заразились коронавирусом за границей.
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