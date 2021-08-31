Элиста, 31 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков в рамках прямой линии с жителями получил более тысячи обращений.

Иван Шилов ИА REGNUM Бату Хасиков

«Свыше 12 тысяч человек были в прямом эфире вместе со мной. Хочу поблагодарить всех вас за активность и участие. За несколько дней до эфира поступило более 1100 обращений от жителей Калмыкии по совершенно разным направлениям. Сегодня смог ответить на часть из них, но все поступившие вопросы будут обязательно проработаны», — написал глава республики в Instagram.

Личные обращения жителей Калмыкии Бату Хасиков пообещал взять на личный контроль.