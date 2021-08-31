Чита, 31 августа, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Согласно информации, поступившей от ФГБУ «Забайкальского управления по гидрологии и мониторингу окружающей среды», а ближайшие двое суток (1−2 сентября) на реке Онон у села Чиндант продолжится небольшой подъем воды, на остальных реках сохранится спад. Такие данные 31 августа сообщило территориальное ГУ МЧС РФ.

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Вместе с тем, в верхнем течении Онона сейчас, по данным спасателей, наблюдается подъем уровней воды на 2−11 см, на остальных реках спад.

Пойма реки Аргунь у г. п. Молоканка подтоплена на 28 сантиметров.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 г. Забайкальский край постигли сразу три мощнейших волны паводка: 1 июня, 19 июня и 23 июля. Вода зашла в 2,7 тысячи домов, 3,3 тысячи домохозяйств лишились урожая и поголовья, разрушено 555 километров автомобильных дорог, 71 мост и 148 объектов инфраструктуры.

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