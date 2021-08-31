Грачёвский район, Оренбургская область, 31 августа, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Грачёвском районе Оренбургской области в результате несчастного случая травмы получил восьмилетний ребёнок, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Трактор

По данным полиции, в селе Верхнеигнашкино произошло ДТП. Местный житель, управляя трактором, при заезде во двор дома допустил наезд школьника. Мальчик пытался зацепился за борт прицепа, но не удержался и упал под колесо.

Ребёнок доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка. По ее результатам правоохранители примут процессуальное решение.