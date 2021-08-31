Отрадное, Ленинградская область, 31 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом 31 августа ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Vk.com/podslushanovnikolskom ДТП (цитата группы «ВК»Подслушано | Никольское на р.Тосна)

ДТП произошло днем 30 августа на 14-м километре дороги Ульяновка — Отрадное. В результате лобового столкновения Renault Logan и LADA Largus пострадали дети и взрослые.

Как сообщает издание «Фонтанка», по предварительной информации, на встречную полосу выехал водитель «Рено» — гражданин Молдавии, проживающий в Санкт-Петербурге. В его машине находилась 8-летняя девочка, которая получила открытую черепно-мозговую травму, её доставили в детскую больницу в Петербурге. Во втором автомобиле травмы получили четыре человека — водитель-пенсионер, 31-летняя пассажирка и два 10-летних близнеца.

По факту ДТП проводится проверка.