Элиста, 31 августа, 2021, 10:20 — ИА Регнум. За последние сутки в Калмыкии зарегистрировано три случая смерти среди пациентов с COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб 31 августа.

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С начала пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 539 пациентов.

ИА REGNUM сообщало, что ситуация с распространением коронавируса в Калмыкии оценивается как напряжённая. Однако обстановка контролируемая, и система здравоохранения справляется с нагрузкой.