Воронеж, , 10:20 — REGNUM В Воронежской области на выборах в Государственную думу VIII созыва в единый день голосования 19 сентября видеонаблюдение будет установлено на 673 избирательных участках, трансляция будет вестись на служебный портал. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам оперативного совещания 30 августа.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего на территории региона проходят 28 избирательных кампаний. На четыре мандата депутата Государственной думы восьмого созыва от Воронежской области претендуют 32 кандидата, выдвинутых девятью партиями. По единому избирательному округу в выборах участвуют 14 политических партий. В повторных выборах депутата Воронежской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 12 участвуют пять кандидатов от партий. Также 703 кандидата, в том числе 86 самовыдвиженцев, участвуют в выборах в органы местного самоуправления. В составы участковых комиссий включено более 17 тыс. членов с правом решающего голоса. К Воронежской области также отнесено восемь зарубежных избирательных участков: шесть из них расположены на территории Молдавии, по одному — на территории Абхазии и Болгарии. Они включены в состав одномандатных избирательных округов № 88 и № 90.

За ходом голосования будут следить представители корпуса наблюдателей, члены УИК с правом совещательного голоса, аккредитованные СМИ. Общественной палатой области заключены более 50 соглашений с некоммерческими организациями региона по обеспечению участия заинтересованных лиц в наблюдении за выборами. В помещениях для голосования 673 избирательных участков будет организовано видеонаблюдение с трансляцией изображения на служебный портал. На 1058 участках будут использоваться видеорегистраторы с записью изображения на карту памяти. Дополнительно в зданиях, в которых расположены участковые комиссии, будут размещены незадействованные средства видеофиксации. Отметим, что воронежцы активно пользуются сервисом «Мобильный избиратель» — уже поступило более 17 тыс. таких заявлений.