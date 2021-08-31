Владикавказ, 31 августа, 2021, 10:19 — ИА Регнум. МЧС Северной Осетии уточнило информацию по происшествию на горе Казбек. При сходе лавины пострадали три человека — все они граждане Украины. В их поисках принимают участие спасательные службы Грузии, так как инцидент произошел на той стороне горы, которая находится в зоне ответственности этой страны.

dahu1 Лавина

«Территория нейтральная. Пострадали три гражданина Украины. Будут привлекать вертолет Грузии», — цитирует представителя МЧС «Интерфакс».

Напомним, час назад МЧС по Северной Осетии сообщило, что утром 31 августа при сходе лавины в горах пострадала группа альпинистов. Очевидец помог вытащить из-под снега женщину.