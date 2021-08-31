Новосибирск, 31 августа, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Китае начнут использовать российский революционный метод лечения онкологии при помощи ядерных технологий и иновационного прибора — генератора нейтронов на основе ускорителя заряженных частиц. Об этом 31 августа сообщает ИА «Красная Весна».

Онкология

При этом уточняется, что, по данным портала sibnet.ru, метод «ядерного» лечения был в теории разработан еще в 1936 году, однако он не мог быть внедрен в жизнь без создания «правильного» источника нейтронов

В то же время, 15 лет назад физикам из Новосибирска удалось решить поставленную задачу — создать компактный ускоритель с нужным пучком нейтронов для лечения, но тогда на эту инновацию не нашлось денег.

Также указывается, что для системного решения задачи при НГУ в 2017 была создана лаборатория, сотрудниками которой стали врачи-клиницисты, биологи, химики, причем новый метод лечения — бор-нейтронозахватная терапия рака (БЗНТ) — увеличивает продолжительность жизни пациента еще на шесть-восемь лет.

Кроме того, отмечается, что, несмотря на это, в России никто не решился инвестировать около 3,6 миллиарда рублей в создание современной клиники БЗНТ, где будут проводится все необходимые этапы исследований. Потому пока больных раком начнут лечить этим методом на установке в Китае, где процедура прохождения сертификации метода лечения является более простой.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа стало известно, что в Москве в результате реорганизации лабораторий увеличились возможности проведения исследований для постановки диагноза и подбора тактики лечения в 1,5 раза.