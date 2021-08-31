Элиста, 31 августа, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 94 случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит региональный оперштаб 31 августа. Это на три случая заражения меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В инфекционных стационарах лечение получают 787 пациентов с COVID-19, из них 32 человека находятся в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции предписано соблюдать 4 296 жителям республики.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 28 182 человека, выписаны с выздоровлением 24 909 носителей инфекции.