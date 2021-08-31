Южно-Сахалинск, 31 августа, 2021, 10:16 — ИА Регнум. На Сахалине в ковше морского порта Невельска при распиле старых судов произошёл разлив нефтепродуктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 августа в правительстве островного региона.

Eco.tatarstan.ru Разлив нефти

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Власти области заявили, что нефтепродукты не попадут в открытое море — выход с ковша перекрыли боновыми заграждениями. Место разлива обработали сорбентом.

Специалисты ведут работы по устранению разлива нефтепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в акватории Авачинской бухты, которая является второй по величине в мире, произошла утечка нефтепродуктов. Как рассказал на еженедельном оперативном совещании в понедельник, 30 августа, заместитель председателя правительства края Роман Василевский, на месте ЧП выставлены боновые заграждения, написалоИА «Камчатка-информ».