Уфа, 31 августа, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Девятиклассник получил тяжелые травы в автоаварии с легковым автомобилем в Башкирии. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Https://xn--90adear.xn--p1ai Мопед

Сообщается, что вечером 30 августа в г. Баймак на ул. Салавата Юлаева произошло столкновение встречных автомобиля ВАЗ-2109, за рулем которого находился 22-летний мужчина, и мопеда под управлением 16-летнего подростка.

Отмечается, что подросток получил тяжелые травмы. Его срочно госпитализировали.

«Известно, что водитель отечественного автомобиля не имел водительских прав, за управление без них он в течении года привлекался к административной ответственности семь раз. Всего в отношении него было составлено более 20 административных материалов за тот же период», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что подросток на мопеде также не имел права управления транспортным средством и двигался без мотошлема. Мопед у него появился всего два месяца назад. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате опрокидывания автомобиля пострадали два человека.