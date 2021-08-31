Санкт-Петербург, , 10:22 — REGNUM Сформированы 78 конкретных проектов в рамках реализации Стратегии цифровой трансформации Петербурга, которая утверждена губернатором Александром Бегловым. Об этом 31 августа сообщили в Смольном.

Цифровизация Media.tj

Ранее петербургская Стратегия цифровой трансформации на всероссийском форуме «Цифровая Эволюция» в Калуге была названа одной из лучших в стране, а по рейтингу Министерства цифрового развития РФ Петербург вошел в Топ-9 регионов страны по уровню цифровой зрелости.

«Принятая Стратегия — еще один шаг к повышению качества здравоохранения, образования и в целом — качества жизни горожан», — отметил губернатор.

В числе приоритетных проектов в сфере здравоохранения в Стратегии заявлена организация быстрой диагностики для своевременного выявления опасных заболеваний. В сфере образования Стратегия обозначает новые подходы в обучении, сочетающие методику традиционного обучения с новыми цифровыми возможностями. Также цифровые решения должны дополнить новыми возможностями существующую инфраструктуру туристического сервиса в Петербурге и сферы гостеприимства.

В производственной сфере Стратегия предполагает новый подход, который основан на массовом внедрении информационных технологий, масштабной автоматизации бизнес-процессов и распространении искусственного интеллекта. Конкретные проекты сформированы и для других отраслей городского хозяйства.

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