Москва, 31 августа, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Результаты Всероссийских проверочных работ не должны становиться основанием для «управленческого зуда» в виде наказания сотрудников школ. Об этом в интервью изданию «Комсомольская правда» рассказал директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко.

Алексей Колчин ИА REGNUM Учитель в классе

«Наша же задача — посмотреть, что дети освоили за четыре года начальной школы. И освоить не для того, чтобы кого-то наказать. А то у ряда руководителей часто бывает управленческий зуд, когда они на основе результатов ВПР начинают принимать решения по отношению к директору школу, завучу, учителю. Это категорически запрещается!» — сказал Семченко.

По его словам, ВПР проводится для того, чтобы «учитель мог увидеть слабые места и в дальнейшем скорректировать образовательный маршрут»: «Нужно понять причину проблем. Если причина в учителе, ни в коем случае никто из наших коллег-чиновников не должен предъявлять претензии к нему! Их задача — организовать помощь педагогу».

Семченко призвал «сделать всё, чтобы учитель мог нормально работать»: «В этом смысл существования чиновников от образования».