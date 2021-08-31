Иркутск, 31 августа, 2021, 10:10 — ИА Регнум. По данным ГУ МЧС РФ по Иркутской области, в реках региона отмечалось понижение уровней воды: на реке Витим — на 30−104 см, на левобережных притоках реки Ангары, а также на реках южного Прибайкалья — на 5−25 см, на реках Лене, Киренге — на 1−5 см.

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Также 1 и 2 сентября на реке Витим прогнозируется понижение уровня воды на 20−40 см, на левобережных притоках реки Ангары, а также на реках южного Прибайкалья на 5−30 см, на реках Лене, Киренге — на 1−5 см.

Как сообщало ИА REGNUM, затяжные дожди в Приангарье существенным образом сказались на повышении уровня воды в Байкале. В августе приток в озеро составил 5800 м³/с (или 136% от нормы — 4260 м³/с).

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