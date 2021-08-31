Кызыл, 31 августа, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Туве спасатели ведут поиски трёх человек — двух женщин и одного мужчины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, они заблудились в лесу вечером 29 августа в районе станции Тайга.

Publicdomainpictures.net Беспилотник

В ведомство обратился муж одной из женщин. По его словам, они отправились из Кызыла за грибами и не вернулись.

В поисковой операции задействованы 24 человека и четыре единицы техники, в том числе беспилотники.

В управлении также напоминают гражданам, собирающимся идти в лес о необходимости надевать яркую одежду, иметь при себе заряженный телефон, компас, нож, спички и запас еды. Грибникам также следует сообщить знакомым, куда они собираются идти и когда вернутся.