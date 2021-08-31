Берлин, , 10:08 — REGNUM Кандидат в бундесканцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Армин Лашет представил команду из трех человек, которая будет заниматься темой защиты климата. Об этом 30 августа сообщило ИА «Красная Весна».

Армин Лашет Dirk Vorderstraße

"С тех пор, как я занимаюсь политикой, я командный игрок. Было ясно с самого начала, что отдельными темами будут заниматься другие головы», — приводит его слова немецкое издание Die Welt.

При этом указывается, что в названную команду Лашета вошли депутаты бундестага от ХДС Андреас Юнг и Томас Хайльманн, а также председатель молодежного отделения христианских демократов в Бремене Вибке Винтер. Последние представили план из 15 пунктов, предполагающий, что переход экономики РФГ на возобновляемые источники энергии будет мотором защиты климата и обеспечит создание новых рабочих мест.

Также в плане указывается, что экономика и население страны потребуют в будущем больше электроэнергии и говорится о намерении превратить Германию в технологического лидера по добыче энергии из солнечного света, ветра, биогаза, геотермальных источников и водорода.

Отметим, 29 августа кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Армин Лашет провел предвыборные дебаты с кандидатами от партий СДПГ и «Зелёные» Олафом Шольцом и Анналеной Бербок.