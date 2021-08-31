Берлин, 31 августа 2021, 10:08 — REGNUM Кандидат в бундесканцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Армин Лашет представил команду из трех человек, которая будет заниматься темой защиты климата. Об этом 30 августа сообщило ИА «Красная Весна».

Армин Лашет
Армин Лашет
Dirk Vorderstraße

"С тех пор, как я занимаюсь политикой, я командный игрок. Было ясно с самого начала, что отдельными темами будут заниматься другие головы», — приводит его слова немецкое издание Die Welt.

При этом указывается, что в названную команду Лашета вошли депутаты бундестага от ХДС Андреас Юнг и Томас Хайльманн, а также председатель молодежного отделения христианских демократов в Бремене Вибке Винтер. Последние представили план из 15 пунктов, предполагающий, что переход экономики РФГ на возобновляемые источники энергии будет мотором защиты климата и обеспечит создание новых рабочих мест.

Также в плане указывается, что экономика и население страны потребуют в будущем больше электроэнергии и говорится о намерении превратить Германию в технологического лидера по добыче энергии из солнечного света, ветра, биогаза, геотермальных источников и водорода.

Отметим, 29 августа кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Армин Лашет провел предвыборные дебаты с кандидатами от партий СДПГ и «Зелёные» Олафом Шольцом и Анналеной Бербок.