Краснодар, 31 августа, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Все границы зон затопления и подтопления на территории Краснодарского края будут определены до конца сентября, сообщили в пресс-службе администрации региона 31 августа.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Затопленные территории

«В сентябре край завершает работы по определению зон затопления и подтопления. Это обеспечит информированность людей о возможных рисках. Общая прогнозируемая площадь зон затопления, подтопления составляет 346 тыс. га. Зоны определяются только к территориям населенных пунктов и, соответственно, это в основном застроенные территории. Наиболее плотно потенциально затапливаемые территории застроены в населенных пунктах Азово-Черноморского побережья и предгорных районах края», — прокомментировал первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко.

На данный момент утверждены границы зон затопления у 651 населенного пункта из 662. Данные вносятся в Единый госреестр недвижимости, что позволит каждому владельцу либо потенциальному покупателю проверить участок на угрозу подтопления.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года Юг России испытывал на себе капризы погоды. Особенно досталось Краснодарскому краю — здесь из-за наводнений были подтоплены тысячи участков, домовладений.