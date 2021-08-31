Токио, 31 августа, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Компания Toyota Thailand представила новую версию пикапа Hilux с приставкой Revo GR Sport. Об этом сообщается на сайте компании.

Toyota Thailand Toyota Hilux Revo GR Sport

Новинка получила новый дизайн. У пикапа появился фирменный передний бампер с оригинальным рельефом, диффузор на корме и специальные накладки на порогах.

Клиренс модели стал меньше на 23 мм по сравнению с предыдущей версией. Также автопроизводители укомплектовали модель более современной тормозной системой, включающей в себя суппорты красного цвета.

Среди опций автомобиля стоит отметить задний парктроник с функцией предупреждения столкновений, а также систему мониторинга слепых зон и обнаружения препятствий. Кроме того, автомобиль укомплектован опцией удержания полосы движения и адаптивным круиз-контролем.

Ранее Toyota представила новую версию внедорожника Fortuner под названием GR Sport. Новинка выделяется новым кузовным обвесом, модернизированной радиаторной решёткой, 18-дюймовыми двухцветными колёсными дисками и значком с названием модификации на двери багажника.

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