Ульяновск, 31 августа, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В Ульяновске на очередном заседании городской думы звание «Почётный гражданин города Ульяновска» присвоили двум известным жителям, в том числе одному — посмертно. Об этом сообщается на сайте столичного парламента.

Ugd.ru Заседание гордумы Ульяновска

Почётным гражданином Ульяновска стал заслуженный тренер России, директор спортивной школы «Борец» Василий Вразовский, чьи ученики становились чемпионами России, Европы и мира. Начальник управления физической культуры администрации Ульяновска Альбина Никитина отмечает, что Вразовский сумел не только создать спортивную школу «Борец», но и сохранить её «в самое сложное время», воспитать десятки мастеров спорта.

«Это десятки тысяч юношей, которые прошли суровую борцовскую школу и стали не только выдающимися спортсменами», — приводятся слова депутата Назира Шамсутдинова, который является одним из воспитанников.

Ugd.ru Василий Вразовский

В сообщении отмечается, что звание «Почётный гражданин города Ульяновска» посмертно присвоено архитектору Феофану Вольсову, который оставил после себя «памятники архитектуры не только на территории города, но и за границами Ульяновской области».

Как сообщало ИА REGNUM, лица, удостоенные звания «Почётный гражданин города Ульяновска», получают, в частности, ежемесячные выплаты и единовременное социальное пособие.

Напомним, что в 2021 году в рамках празднования Дня города имена 30 жителей будут занесены на доску почёта «Лучшие люди города Ульяновска».