Иркутск, 31 августа, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Затяжные дожди в Приангарье существенным образом сказались на повышении уровня воды в Байкале. Как сообщает 31 августа у МЧС РФ по Иркутской области со ссылкой на данные территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в июне приток в озеро Байкал составил 5500 м³/с, что составляет 110% от нормы (5030 м³/с), в июле — 7200 м³/с, что составляет 148% от нормы (4860 м³/с), в августе — 5800 м³/с, что составляет 136% от нормы (4260 м³/с). Приток в сентябре ожидается 3500−4500 м³/с (при норме 3000 м³/с).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

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В связи с понижением уровней воды на реках Иркут и Ангара в районе города Иркутска, а также с прогнозом дальнейшего снижения уровней, с 31 августа Енисейским бассейновым водным управлением установлен режим работы Иркутского гидроузла среднесуточным сбросным расходом 3400 м³/с.

Затоплений населенных пунктов в нижнем бьефе Братской и Усть-Илимской ГЭС не прогнозируется.

Как сообщало ИА REGNUM, решением Енисейского бассейнового водного управления сбросные расходы Иркутской ГЭС 27 августа увеличены до 3300 м куб./сек.

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