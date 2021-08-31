Владикавказ, 31 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Северной Осетии при сходе лавины на горе Казбек 31 августа под нее попали несколько альпинистов. В настоящее время известно об одной спасенной женщине. Точное количество пострадавших неизвестно.

Scientif38 Лавина

«На горе Казбек сошла лавина, под которую попала группа альпинистов. Очевидец смог извлечь из-под снега женщину. По предварительной информации, у нее перелом ноги», — приводит слова представителя МЧС «Интерфакс».

Информация о ЧП в горах Северной Осетии поступила в дежурную службу спасательного ведомства час назад, около 08:50. В настоящее время организованы поиски пострадавших, в них задействован вертолет.