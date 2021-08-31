Уфа, 31 августа, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Башкирия научилась побеждать и это самый главный итог прошедшего чемпионата WorldSkills Russia. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Tatarstan.ru Церемония закрытия Финала VII Национального чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) 2019 года в г. Казани

«Самый главный итог прошедшего чемпионата WorldSkills Russia — наша республика и команда научились побеждать. Мы, наконец-то, начали занимать первые-вторые места. У Башкортостана появляется потерянная в своё время идеология победителя. Это самое важное! Победы просто так не даются, а каждая из них — развитие нашей республики. В этот тренд нужно вцепиться и двигаться вперёд», — сообщил он.

Хабиров поручил главам министерств и ведомств взять под личный контроль подготовку учащихся профильных колледжей к следующим чемпионатам по стандартам WorldSkills.

Сообщается, что по результатам медального зачета и с учетом позиции субъекта РФ в рейтинге по 700-балльной шкале сборная Башкирии заняла второе место на чемпионате «Молодые профессионалы» и завоевала 53 медали: шесть золотых, 12 серебряных, 17 бронзовых, а также 20 медальонов «За профессионализм».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что победители чемпионата из Башкирии получат по сто тысяч рублей, а призёрам и преподавателям, которые подготовили лучших участников выплатят по 50 тысяч рублей.