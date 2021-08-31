Москва, 31 августа, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии 1 сентября будут обеспечивать безопасность на торжественных мероприятиях. Как заявили ИА REGNUM 31 августа в пресс-службе ведомства, для обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период проведения торжественных мероприятий, посвященных началу учебного года, от войск национальной гвардии будет привлечено более 30 тысяч сотрудников и военнослужащих, а также около 20 тысяч работников частных охранных организаций.

Захар Степанов ИА REGNUM 1 сентября в школе

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Отметим также, что в преддверии нового учебного военнослужащие и сотрудники Росгвардии проверили более 110 тысяч объектов образования на предмет инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности.

Кроме того, проведены проверки среди владельцев оружия.