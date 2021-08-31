Санкт-Петербург, 31 августа, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Пассажирка такси погибла после того, как автомобиль, в котором она ехала, столкнулся с КАМАЗом на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга и загорелся.

Vk.com/spb_today Смертельное ДТП на КАД (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Алексей Уткин)

Об этом происшествии 31 августа сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». ДТП произошло глубокой ночью последнего дня лета. Около 01:50 мск на 88-м километре внутреннего кольца КАД, после развязки с дорогами на Стрельну и Пески, столкнулись двигавшиеся в попутном направлении грузовик и легковой автомобиль Hyundai Solaris агрегатора такси. После столкновения легковой автомобиль загорелся, в результате ожоги получили водитель и пассажирка.

«На данный момент проезжая часть очищена», — уточнили в Упрдоре.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, во время госпитализации пострадавшие были живы, однако женщина, на вид 30−35 лет, по дороге в больницу скончалась от полученных травм.