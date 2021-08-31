Екатеринбург, 31 августа, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Руководство парка Маяковского (ЦПКиО) в Екатеринбурге обратится в прокуратуру, чтобы избавиться от аттракционов рядом с главным входом в ЦПКиО. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Park-cpkio.ru Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского. СССР

В парке жалуются, что владельцы нелегальных аттракционов не имеют нужных для работы разрешительных документов и отказываются убирать развлекательные сооружения. «Обращения в правоохранительные органы не принесли результата», — уточнили в пресс-службе.

В ЦПКиО жалуются на то, что владельцы аттракционов ведут себя агрессивно в ответ на требования уйти с припарковой территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парку передали в постоянное пользование примыкающий к территории ЦПКиО земельный участок.