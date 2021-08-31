Москва, 31 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Москве в День города (10−12 сентября) на Гребном канале в Крылатском пройдёт фестиваль водных видов спорта «Открытая вода», сообщается на портале мэра столицы.

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В рамках масштабного спортивного праздника состоится финал чемпионата России по водно-моторному спорту. Соревнования пройдут в таких дисциплинах, как «аквабайк», «мотосерф», «гидрофлайт».

Также гости фестиваля смогут принять участие в SUP-карнавале и мастер-классах. Одним из ярких событий станут соревнования по одному из самых экстремальных видов спорта — хай-дайвингу, которые впервые пройдут в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы передали 14 земельных участков победителям аукционов на строительство спортивных комплексов.

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