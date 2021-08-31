Ярославль, 31 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Ярославле планируют разработать программу «доосвещения» города. С таким предложением 31 августа выступил на общегородском совещании в мэрии сопредседатель регионального отделения ОНФ Анатолий Упадышев. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Замена светильника

«В городе Ярославле реализован крайне важный энергосервисный контракт по замене светильников на энергосберегающие. Хотелось бы рассмотреть вопрос о следующем шаге. Действительно, начать разработку программы доосвещения города Ярославля. Есть несколько предложений у Общероссийского народного фронта, где обращаются люди, где нужно доделать освещение, установить один-два-три светильника. Я знаю, у депутатов много обращений есть на данную тему, у ТОСов, у общественников, и хотелось бы, чтобы мэрия Ярославля начала эту программу», — сказал Анатолий Упадышев.

Мэр Ярославля Владимир Волков поддержал начинание.

«Очень правильное предложение. Действительно, у нас выявлены места, который никогда не освещались: тротуары, проходы на предприятия, где-то и двор, который не вошёл в эту программу. Предлагаю создать рабочую группу, чтобы принимал участие депутатский корпус, главы территориальных администраций, давайте двигаться дальше для максимального охвата и освещения тех мест, которые еще не вошли», — сказал Владимир Волков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ярославле началась реализация 7-летнего энергосервисного контракта. В его рамках меняются уличные светильники на более экономные. Замена ламп происходит без участия бюджетных денег — за счёт экономии электроэнергии.