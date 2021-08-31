Красноярск, 31 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. По состоянию на 10:00 (местное время) 31 августа в Красноярском крае на территории лесного фонда зарегистрировано три лесных пожара. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, очаги действуют в Боготольском и Эвенкийском районах на площади 154 га.

Https://78.mchs.gov.ru Лесной пожар

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В тушении принимают участие 50 сотрудников краевого Лесопожарного центра. По данным министерства, населённым пунктам ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа в Красноярском крае было зарегистрировано два лесных пожара на площади 90 га — в Эвенкийском районе.