Москва, 10 сентября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 10 сентября, в России вступил в силу закон о дополнительных обязанностях банков, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Финансовые организации обязаны предоставлять потребителям полную и достоверную информацию о совершаемых операциях, о договоре, который физлицо хочет заключить с организацией, а также о всех возможных рисках, с этим связанных.

Госдума 9 июня 2021 года приняла закон, которым на банки возлагается обязанность по раскрытию в договоре банковского вклада и на сайте в интернете информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.

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