Москва, 31 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В рамках методических рекомендаций по систематизации контроля знаний в школах рекомендуется проводить контрольные работы не чаще раза в 2,5 недели. Об этом в интервью изданию «Комсомольская правда» рассказал директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM В школе

«При проведении любых контрольных на региональном, муниципальном, школьном уровнях необходимо избегать дублирования с федеральным уровнем. Зачем два раза с промежутком в неделю, в месяц спрашивать одно и то же? Рекомендуем проводить любые контрольные не чаще раза в две с половиной недели», — сказал Семченко.

По его словам, в рамках методичек не рекомендуется устраивать контрольные работы на первых и последних уроках. Также школам рекомендуется составить единый график проведения проверочных работ на весь учебный год для возможности отслеживания со стороны родителей.

Методические рекомендации были разработаны Минпросвещения совместно с Рособрнадзором.