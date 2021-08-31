Ростов-на-Дону, 31 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Ростовской области произошло ДТП, в результате которого пострадала семья с маленьким ребёнком. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария случилась на перекрёстке Александровск-Грушевского и Шахтинского проспектов в Шахтах примерно в 17:15 мск. По имеющейся информации, водитель Lada Granta не предоставил преимущество в движении попутному Renault Logan, в результате чего произошло столкновение. Иномарку отбросило на столб. Пострадали водитель Renault Logan и его пассажиры — супруга и двухлетняя дочь.

По факту аварии организована проверка.