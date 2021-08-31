Севастополь, 31 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Личности подростков, осквернивших в Севастополе памятник к 100-летию окончания Гражданской войны, установлены, об этом сообщили 31 августа в пресс-службе Следственного комитета России.

Эмблема СКР

30 августа в Сети появилось видео, на котором двое подростков прикуривают сигареты от Вечного огня на мемориальном комплексе, посвященном погибшим в годы Гражданской войны 1917—1922, видео снималось их подругами. По поручению главы СКР Александра Бастрыкина по факту осквернения памятника тремя несовершеннолетними возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 и п. «а» ч.2 ст. 243.4 УК РФ («Вандализм, уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»).

На данный момент установлены личности подозреваемых в совершении преступления — это 16-летние жители Севастополя, все учащиеся местных образовательных учреждений. На данный момент следователями проведены допросы подозреваемых и их родителей, собран характеризующий материал, изъят и осмотрен мобильный телефон, на который производилась видеозапись. Планируется назначить экспертизу видеозаписи с целью установления в действиях несовершеннолетних признаков преступлений. Следователи намерены дать правовую оценку действиям подростков, а также обстановке и воспитательному процессу в семье и учреждениях, где они обучаются.