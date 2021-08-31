Сеул, , 09:57 — REGNUM Правительство Южной Кореи в очередной раз призвало к скорейшему возобновлению переговоров с КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра объединения Южной Кореи Ли Ин Ёна.

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«Южная Корея, КНДР и США должны возобновить переговоры даже в отсутствие идеальных условий для диалога, поскольку диалог — это единственный путь к достижению общих целей», — сказал южнокорейский министр на открытии Корейского глобального форума за мир.

Ли Ин Ён также подчеркнул, что «лишь фундаментальное доверие может устранить враждебность».

Министр также выразил надежду на то, что Пхеньян выйдет на переговоры о сотрудничестве в гуманитарной области, поскольку страна сталкивается с рядом проблем, вызванными пандемией коронавируса и международными санкциями. Он также обещал усилить поддержку общественных и международных организаций, занятых в проектах по оказанию гуманитарной помощи КНДР.