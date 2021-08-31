Якутск, 31 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Якутянка Степанида Артахинова, занявшая третье место в смешанных соревнованиях по стрельбе из блочного лука, на призовые деньги будет гасить ипотеку. Об этом обладательница бронзовой медали сообщила газете «Якутск Вечерний».

Министерство спорта и молодёжной политики Бурятии Чемпионат России по стрельбе из лука

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За бронзу в соревнованиях лучнице выплатят 1,7 млн рублей из федерального бюджета и 3,7 млн — из регионального.

«Я погашу ипотеку!» — радостно заявила Степанида Артахинова.

«Якутск Вечерний» напоминает, что она родственница якутянина Ивана Кульбертинова, признанного одним из лучших снайперов СССР во время Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, спортсмены из Якутии, которые вернутся с Параолимпийских игр с медалями, помимо федеральных выплат получат ещё региональные. Об этом сообщил директор Центра спортивной подготовки сборных команд Якутии Михаил Пахомов.