Завоевавшая бронзу в Токио якутянка потратит призовые деньги на ипотеку
Якутск, 31 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Якутянка Степанида Артахинова, занявшая третье место в смешанных соревнованиях по стрельбе из блочного лука, на призовые деньги будет гасить ипотеку. Об этом обладательница бронзовой медали сообщила газете «Якутск Вечерний».
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За бронзу в соревнованиях лучнице выплатят 1,7 млн рублей из федерального бюджета и 3,7 млн — из регионального.
«Якутск Вечерний» напоминает, что она родственница якутянина Ивана Кульбертинова, признанного одним из лучших снайперов СССР во время Великой Отечественной войны.
Как сообщало ИА REGNUM, спортсмены из Якутии, которые вернутся с Параолимпийских игр с медалями, помимо федеральных выплат получат ещё региональные. Об этом сообщил директор Центра спортивной подготовки сборных команд Якутии Михаил Пахомов.