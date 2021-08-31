Пермь, 31 августа, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Пермском крае к административной ответственности привлечен предприниматель за реализацию польских груш, которые входят в перечень продовольствия, попавшего под запрет, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

(сс) _Alicja_ Груши

Партия санкционного продовольствие обнаружена в торгово-складском помещений рынка. Общий вес изъятых фруктов составил 315 кг.

«Запрещенная продукция была размещена на деревянных поддонах с соответствующей маркировкой, подтверждающей страну происхождения», — отметили в надзорном ведомстве.

Груши уничтожены на полигоне твердых бытовых отходов. По результатам рассмотрения административного дела бизнесмен оштрафован на 22 тыс. рублей.