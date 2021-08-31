Москва, 31 августа, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В мировом масштабе экономика России становится все меньше и меньше. Попутный ветер в паруса отечественной экономике всегда направляли высокие цены на российское сырье. Сегодня этого крайне недостаточно, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, эксперт по корпоративным коммуникациям и КСО Андрей Лобода.

Pixabay.com Рост экономики

Бизнес неважно себя чувствовал еще до наступления пандемии и с учетом государственных ресурсов страна за последние 10 лет могла достигать экономического роста лишь на 1%-2%, однако для успешного конкурентного самочувствия нужно наращивать экономику минимум на 3−4%.

На фоне взлета цен на промышленные и продовольственные товары потребление будет еще более шатким и осторожным. По сути, экономика России стоит на месте не первый год, а отрасли с высокой добавленной стоимостью почти не развиваются, как и человеческий.

В условиях, когда российские монетарные власти с растущим азартом ежегодно скупают десятки миллиардов долларов и откладывают запуск крупных и инфраструктурных проектов экономике можно надеяться только на чудо и отчаянность предпринимателей.

Даже за последние годы ВВП РФ мог бы спокойно расти на 47%-5%, но для этого нужно повысить качество государственного управления, вселить надежду владельцам малого и среднего бизнеса и придать силы рублю.

Когда национальная валюта за год теряет около 30% своей стоимости, инвесторам легче купить доллары или вовсе обойти Россию в качестве объекта для инвестиций.

В этом году мы можем увидеть рост экономике на уровне 4,0% и даже чуть выше благодаря «отскоку» от кризисного 2020 года. Оснований для сохранения повышающей динамики роста экономики в 2022 году пока нет», — высказал свою точку зрения экономист.

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