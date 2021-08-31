Пекин, 31 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Сети появились фотографии салона нового кроссовера GAC GS8. Фотографии автомобиля размещены на сайте Autohome.

Autohome Салон нового кроссовера GAC GS8

Автопроизводитель укомплектовал GS8 цифровой 10,25-дюймовой «приборкой», 14,6-дюймовым тачскрином, предназначенным для управления ездовыми настройками и климатической установкой.

Кроме того, модель получила рулевое колесо с кнопками для управления опциями автомобиля, проекционный экран, сенсорный пульт для управления освещением и беспроводную зарядку для гаджетов.

В базовой комплектации GS8 оснащён двухлитровым бензиновым турбомотором максимальной производительностью 252 л. с. (400 Нм). Силовой агрегат сочетается с восьмискоростной коробкой передач Aisin с гидротрансформатором и передним приводом.

Также будет доступна гибридная версия GS8 с приводом 4×4.

Напомним, в 2023 году компании GAC Group и Huawei выпустят электровнедорожник класса люкс, созданный на базе «тележки» AH8.

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