Новосибирск, , 09:53 — REGNUM Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук не видит проблем в том, что школьники учатся в две смены, но пообещал, что власти попробуют решить вопрос с отменой второй смены. Об этом он заявил во время прямого эфира в Instagram «НГС Новостей».

Ходишь, ходишь в школу, а потом Бац! — вторая смена Цитата из к/ф «Большая перемена». реж Алексей Коренев. 1973. СССР

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«Ничего плохого не вижу. Точную дату я назвать не могу, но мы попробуем решить эту проблему в ближайшие пять лет. Новосибирск — город динамичный, он развивается, — сказал министр. — Также и с детсадами, я же не могу из воздуха сады создавать. К нам приезжают люди из других регионов Сибири, с Дальнего Востока. В прошлом году у нас стало больше детей на 500 человек за счет приехавших. Поэтому у нас 2,5% неукомплектованных детишек, но мы работаем, надеемся, ситуация выровняется».

Ранее Сергей Федорчук сообщил, что педагогов новосибирских школ допустят к работе без прививки от коронавируса и медотвода.