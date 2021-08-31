31 августа 2021 | Время чтения 5 мин

В 1914 году Сербия запутала царскую Россию в своих безрассудных амбициях и спровоцировала масштабный конфликт, уничтоживший ее покровителя и многое другое. Если учесть поведение Киева, то можно сказать, что Украина может стать Сербией 2020-х годов. Администрация Байдена не должна повторять безрассудство российского царя и попадать в такую ловушку. Вашингтону следует отказаться от активной поддержки Украины и позволить ей самой защищать себя.

Александр Белов, , 10:50 — REGNUM Тот факт, что Украина, по сути, считается «союзником» США, должен вызывать в Вашингтоне все большее беспокойство. Американское руководство изображает эту страну как мирную западную демократию, стремящуюся защитить свою территорию и независимость от якобы хищной России, пишет старший научный сотрудник по вопросам безопасности в Институте Катона Тед Гален Карпентер в статье, вышедшей 30 августа в The National Interest.

Война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время телефонных переговоров, которые состоялись 2 апреля с президентом Украины Владимиром Зеленским, глава Белого дома США Джо Байден «подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму».

Как сообщается, американский лидер подчеркнул приверженность своей администрации активизации стратегического партнерства в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих с Киевом демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины.

Ключевые представления, лежащие в основе политики США в отношении Украины, ошибочны. Внутриполитическое управление в стране характеризуется все большим авторитаризмом, а не приверженностью демократии, тогда как внешняя политика Киева носит тревожно агрессивный характер по отношению к его гораздо более крупному и могущественному соседу. Украина для США — опасный партнер, поддержание отношений с которым не стоит того.

Владимир Зеленский на Донбассе President.gov.ua

Правительство Зеленского не только не борется с повсеместной коррупцией, преследующей Украину с момента обретения независимости, но и все активней проводит политику, подрывающую основные гражданские свободы. Зеленский и его сторонники утверждают, что необходимы ограничительные меры, чтобы помешать подрывной деятельности России, но теперь в число мишеней входят классические либеральные фракции, которые не имеют правдоподобной связи с Кремлем. Руководители США могут оказаться в ситуации, когда они поддерживают слабо замаскированную автократию, а не демократическое правительство.

Хотя внутренние тенденции на Украине вызывают беспокойство, гораздо большее беспокойство вызывают ура-патриотическая риторика и политическая позиция руководства в части отношений Киева с Москвой. Это событие должно вызывать у Соединенных Штатов больше, чем академическую озабоченность. Несмотря на то, что Украина не является членом НАТО и Конгресс никогда не просили одобрить какое-либо соглашение (не говоря уже о формальном договоре, требующем двух третей голосов Сената), считая Киев официальным союзником США, американские официальные лица явно считают страну важным политическим партнером и партнером в области безопасности.

Администрации Трампа и Байдена одобрили многократную продажу оружия Киеву, американские инструкторы обучили украинские войска, а силы США (наряду с подразделениями из других стран НАТО) несколько раз проводили совместные военные учения со своими украинскими коллегами. Словом, руководство США рассматривает Украину как полноценного, хоть и де-факто, союзника.

Однако на самом деле Киев не союзник. Это слабый иждивенец, зависимый в области безопасности от США, который к тому же имеет явно враждебные отношения с Россией. Но лидеров Украины не останавливают военные ограничения своей страны. В конце августа Украина провела свой первый военный парад за несколько лет, отметив 30-летие своей независимости, и заявила, что вернет себе Крым, «аннексированный» Россией в 2014 году, и территории на востоке Донбасса, находящемся под контролем «сепаратистов», которых поддерживает Кремль. Официальный документ о стратегии обороны страны, принятый в марте, прямо включает эти цели.

Крымский мост Most.life

Более того, цель кажется более чем риторической. Весной 2021 года Киев начал переброску войск и танков под Крым для проведения военных учений. Россия ответила собственными крупномасштабными перебросками войск, и военный кризис, который мог поссорить США и НАТО, разгорелся. К счастью, возобладали более холодные головы, и обе стороны начали отступать, но Крым и прилегающие районы остаются тревожными очагами напряженности.

Украина ведет себя подобным образом, ожидая, что Соединенные Штаты и НАТО поддержат ее шаги. В августе Зеленский выступил на первом саммите «Крымской платформы» — встрече представителей сорока шести стран, которую Киев организовал для усиления международного давления на Россию.

Акцент на саммите был сделан на усиление дипломатической поддержки Украины, сопровождаемое ужесточением санкций против России, чтобы заставить Москву отказаться от «аннексии» Крыма. Но украинский лидер утверждал, что это также проблема безопасности. Он утверждал, что «оккупация Крыма ставит под сомнение эффективность всей системы международной безопасности…»

Украинские официальные лица рассчитывают не только на дипломатическую поддержку союзников в своей кампании по противостоянию России. В апреле Зеленский прямо заявил, что единственный способ положить конец российской «агрессии» в Донбассе, не говоря уже о том, чтобы отменить «аннексию» Крыма Москвой, — это дать Украине членство в НАТО. Но такой шаг был бы чрезвычайно опасен.

Официальные лица Кремля неоднократно давали понять, что членство Киева в НАТО неприемлемо с точки зрения безопасности России и не будет допущено. Украина в НАТО также означает, что Соединенные Штаты в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора будут обязаны встать на защиту Киева. Власти Украины могли бы легко использовать военный инцидент и возложить ответственность за него на агрессию России. Более того, украинские лидеры утверждают, что «аннексия» Крыма и поддержка Москвой повстанцев в Донбассе уже представляют собой акты агрессии.

Митинг в честь провозглашения ДНР. Донецк © ИА Красная Весна

Продолжение поддержки США нереалистичных территориальных амбиций Украины неразумно и опасно, в то время как поддержка заявки Киева на членство в НАТО, которую делали все администрации США, начиная с Джорджа Буша — младшего, еще более безрассудна. Отношение к Украине как к союзнику создает серьезные и все большие опасности для американского народа. Единственное, что хуже слабого и уязвимого клиента в области безопасности, — это слабый, уязвимый клиент, который стремится проводить агрессивную политику, которую он не может поддерживать собственными военными ресурсами, и вместо этого ожидает поддержки от своего могущественного благодетеля.

В 1914 году Сербия запутала царскую Россию в своих безрассудных амбициях и спровоцировала масштабный конфликт, уничтоживший ее покровителя и многое другое. Если учесть поведение Киева, то можно сказать, что Украина может стать Сербией 2020-х годов. Администрация Байдена не должна повторять безрассудство российского царя и попадать в такую ловушку. Вашингтону следует отказаться от активной поддержки Украины и позволить ей самой защищать себя.