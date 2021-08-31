Орел, 31 августа, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Доследственную проверку по фактам расстрела нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны жертв из числа мирного населения в Орловской области организована следственными органами по поручению председателя Следственного комитета России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Http://yaroslavl.sledcom.ru Автомобиль СКР

Ранее были рассекречены архивные данные ФСБ, из которых следует, что в июне 1942 года был создан и действовал на территории Орловской области немецкий карательный отряд «Украинская компания». В отряд карателей вошли около 50 человек, руководил зверствами бывший офицер Красной Армии Николай Мирошниченко по прозвищу «Гетман», сдавшийся в плен в 1941 году. В руководство отряда входили командир 1-го взвода Иван Баюров, командир 2-го взвода Иван Зеркаль, командир 3-го взвода Алексей Пересыпкин. Согласно документам, Баюров в июле 1942 года командовал расстрелами жителей деревень Знаменского района Орловской области. В 1943 году были получены показания о расстрелах членами карательного отряда под командованием «гетмана» мирных жителей деревень Знаменского района Орловской области в июле 1942 года. В числе убитых — жители д. Пешково, д. Сенак, п. Веселый, д. Узкая, д. Каменка и других населенных пунктов: старики, женщины, дети.

На месте предполагаемого расстрела и захоронения в районе деревни Пешково Знаменского района Орловской области работает следственно-оперативная группа, обнаружены останки двух погибших, проведение осмотра продолжается. Планируется назначить судебно-медицинские, генетические экспертизы. УФСБ России по Орловской области поручено установление очевидцев преступления, родственников погибших.