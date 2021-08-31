Индия, 31 августа, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Признаки неизвестной вирусной болезни, от которой в индийском штате Уттар-Прадеш скончались десятки людей, похожи на симптомы лихорадки денге. Об этом заместитель главного секретаря региона по вопросам здравоохранения Амит Мохан Прасад заявил телеканалу India TV.

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По его словам, причины вспышки заболевания ещё не установлены, но его симптомы — это лихорадка денге. Государственные органы уже уведомлены о ситуации.

По информации местного минздрава, у большинства заболевших значительно поднялась температура, организм был обезвожен, уровни тромбоцитов в крови упали. Другие пациенты страдали от сильной мигрени, мышечных болей, тошноты, у них увеличились лимфоузлы.

Лихорадка денге — это вирусная инфекция, которую переносят москиты. Эта болезнь широко распространена в Юго-Восточной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, к 30 августа в индийском северном штате Уттар-Прадеш 68 человек скончались от неизвестной лихорадки. Из-за вспышки болезни на несколько дней отменены занятия в школах.

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