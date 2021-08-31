Джидинский район, Бурятия, 31 августа, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Джидинском районе Бурятии нашли средства на спасение фрески в Доме культуры села Оёр, которую в рамках капремонта предполагалось замазать штукатуркой. Однако у подрядчиков не поднялась рука на подобный вандализм, сообщает районная газета «Джидинка».

Цитата со страницы газеты «Джидинка» в инстаграм instagram.com/dzhidinka_gazeta В Бурятии спасут историческую фреску

"После строительства и ввода в эксплуатацию Дома культуры в 1975 году по линии компартии было дано задание художникам расписать стены фойе в монументально-декоративном стиле. Сегодня этой советской фреске уже более 40 лет», — отметили в издании.

Подрядная организация предложила изыскать средства на сохранение фрески для будущих поколений. Благодаря местным журналистам на проблему обратили внимание в руководстве республики.

В результате региональный минкульт и управление культуры района обратились в Союз художников Бурятии для оценки стоимости реставрационных работ. В настоящее время подробные снимки изучают сотрудники Союза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве было принято решение о восстановлении фресок XVIII века на территории Сретенского монастыря. По словам мэра города Сергея Собянина, Москва является современным городом, но при создании нового важно бережно относиться к старому.

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