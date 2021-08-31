Вашингтон, 31 августа, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Соединенные Штаты приостанавливают дипломатическое присутствие в Кабуле, но американские дипломаты будут вести работу на афганском направлении из столицы Катара Дохи. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

(сс) State Department. Ron Przysucha Госсекретарь США Энтони Блинкен

«Учитывая неопределенную обстановку в плане безопасности и политическую ситуацию в Афганистане, это разумный шаг», — цитирует его сайт Госдепа.

По данным источника The Washington Post, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предложило США сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане после завершения миссии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центрального командования вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что США завершили эвакуацию гражданских лиц из Кабула и вывод своих войск из Афганистана, после почти 20-летней войны, начавшейся из-за терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

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