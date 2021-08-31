Артём, Приморский край, 31 августа, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Артёме Приморья во время движения у мусоровоза отвалилась кабина — на трассе образовалась пробка.

Tiia Monto Мусоровоз

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Дорожное происшествие случилось в районе остановки общественного транспорта «Бабушкина» в Артеме. По сообщениям очевидцев в соцсетях, водителю мусоровоза потребовалась медицинская помощь, он травмирован. С перевязанной головой мужчину увезли на скорой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иволгинском районе Бурятии следователи начали проверку обстоятельств смерти местного жителя — тело 30-летнего мужчины нашли вечером 20 августа придавленного к земле машиной.