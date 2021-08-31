Киев, , 09:45 — REGNUM По итогам встречи с президентом США Джо Байденом его украинский коллега Владимир Зеленский привезет на Украину «очередное домашнее задание» на тему реформ и борьбы с коррупцией. Такое мнение 31 августа высказал руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Что он (Зеленский — ред.) может привезти из США? Я думаю, что очередное домашнее задание по борьбе с коррупцией и деолигархизацией, прежде всего имеется ввиду Игорь Коломойский, поскольку США подозревают, что с Коломойским борьба только имитируется, а для них он — это маркер», — приводит слова украинского эксперта РИА Новости.

Помимо этого, как считает Золотарев, Вашингтон потребует от Киева проведения на Украине дальнейших реформ судебной системы и Службы безопасности страны.

«Я думаю, что в принципе (Зеленский — ред.) может привезти какие-то инвестиционные предложения, судя по планирующейся поездке в Калифорнию», — добавил он.

Также политолог уточнил, что, по его мнению, в ходе встречи Зеленского с Байденом будет проведено обсуждение двух ключевых тем — Донбасса и газопровода «Северный поток — 2». При этом эксперт уточнил, что, как он считает, после поездки Зеленского в США не произойдёт существенных изменений для Украины и визит украинского президента может только повлиять на его кадровую политику.

«Если Зеленский приедет расстроенным, то возможны отставки, если не переформатирование полностью кабмина, вплоть до отставки (премьера и правительства — ред.), охранной грамоты же нет», — пояснил Золотарев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон.