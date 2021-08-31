Новосибирск, 31 августа, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Новосибирец-легкоатлет Антон Кулятин сегодня, 31 августа, на XVI Параолимпийских летних играх в Токио завоевал золотую медаль, выступая на беговой дистанции 1500 метров. Это третья медаль в истории новосибирских спортсменов паралимпийцев.

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

«Такой подарок он сделал себе, тренеру Николаю Халухаеву, всей Новосибирской области и России в день своего рождения: Антону Кулятину исполнилось сегодня 30 лет», — рассказали в правительстве региона.

Напомним, ранее две медали завоевал фехтовальщик с поражением опорно-двигательного аппарата Максим Шабуров. Он завоевал личное серебро в шпаге, а, вместе со своими товарищами по сборной Александром Кузюковым и Артуром Юсуповым, одержал победу в командном паралимпийском турнире, завоевав золотую медаль.

Читайте также: Новосибирец завоевал первую в истории региона медаль на Параолимпиаде

Отметим, что Антон Кулятин — мастер спорта России международного класса по спорту слепых в дисциплине «леёгкая атлетика». Он стал серебряным призером чемпионата мира, чемпионом и рекордсменом Европы, а также победителем международных соревнований во Франции и Тунисе. В его арсенале есть ещё бронза европейского чемпионата — на дистанции 400 метров.